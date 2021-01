Raddoppiati i casi di Covid19 ad Agrigento

Triplicati i casi a Favara

Crescita preoccupante del contagio a Licata, Ravanusa e Sambuca di Sicilia

La preoccupazione dei sindaci

Non solo tre nuove zone rosse in Sicilia ma diverse aree che denunciano l’aumento dei contagi. Quasi raddoppiati i contagi ad Agrigento dopo le feste natalizie. Preoccupanti anche i numeri di Licata, Ravanusa e Sambuca di Sicilia. Quasi triplicati i casi di Favara che passa in pochi giorni da 18 a 50 casi.

“Mi sono stati notificati altri 10 contagi – dice la sindaca Anna Alba – e saliamo a quota 50 nel giro di due settimane. Penso che questo è lo scotto di chi magari ha pensato, che il virus non l’avrebbe colpito e a cuor leggero ha passato le feste come se nulla fosse. La situazione è veramente allarmante e continuo a vedere gente che in maniera indifferente, va al supermercato senza rispettare le misure di sicurezza, in auto in cinque senza mascherine e senza il distanziamento sociale”.

Trenta nuovi casi annunciati poche ore fa, dal sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo. “Stamattina l’Asp – commenta nella sua pagina Facebook – mi comunica altri 30 casi positivi. Restate a casa ed uscite solo se strettamente necessario”.

Ravanusa conta attualmente in totale 86 casi, su una popolazione di circa 11.600 abitanti. Una situazione che preoccupa non poco e che fa tornare la paura del virus. Ad Agrigento, dal 24 dicembre ad oggi, i casi sono passati da 58 a 91. E anche il sindaco di Agrigento Franco Miccichè mette in guardia i suoi concittadini.

“Purtroppo – commenta il Primo Cittadino – è ritornata a salire la curva dei contagiati nella nostra città. Evidentemente durante il periodo delle feste le misure precauzionali sono state allentate e così dai 58 casi positivi del 24 dicembre scorso siamo arrivati ai 91 di oggi”.

“Di questi sette sono ricoverati in ospedale (uno in rianimazione e 6 in degenza ordinaria), Due sono ricoverati in hotel covid e 82 sono in trattamento domiciliare. Per fortuna non si sono registrati nuovi decessi. I dati di Agrigento sono in linea con quelli regionali che hanno convinto il governatore Musumeci a far dichiarare la Sicilia zona Arancione e ci hanno fatto chiudere le scuole fino a giorno 18”.

“Non mi stancherò mai di ripetere che la pandemia non è stata ancora superata. Che il contagio e dietro l’angolo e che l’imprudenza porta gravi conseguenze per noi e per i nostri cari. Manteniamo quindi le prescrizioni imposte (distanza, mascherina, disinfettate e lavaggio continuo delle mani), evitiamo gli assembramenti e stiamo a casa quando possiamo”.

A Licata la Municipale ha annunciato un boom di contagi Coronavirus +26. I casi accertati a Licata sono in tutto 40.

Altri 7 casi positivi a Sambuca di Sicilia. “Si tratta – fa sapere il sindaco Ciaccio – di due nuclei familiari in quarantena da giorni in quanto “contatti stretti” di persone già positive”.