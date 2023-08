Podismo, tra le donne trionfa Laura Emmi

Leonce Bukuru concede il bis e vince – per il secondo anno consecutivo – il Trofeo Acsi Città di Ravanusa che si è corso ieri per la 30ma edizione. Protagonista nella gara femminile Laura Emmi che si impone con autorità. Una gara molto partecipata con il record di presenze grazie a circa 300 atleti al via della corsa podistica.

Una gara sprint

Una gara sprint, 5000 metri tutti d’un fiato. L’atleta del Burundi, tesserato per il Cosenza K42, rispetta i pronostici della vigilia: fa sua la gara, controlla gli avversari e con un finale incandescente chiude con il tempo di 14’44”.

Alle sue spalle, il keniano Simon Kibet Loitanyang (Policiano Arezzo Atletica) in 14’48”; terzo e primo degli italiani Wilson Marquez (Siracusatletica) dominicano, da quest’anno italiano a tutti gli effetti, con il tempo di 14’53”.

Tra le donne Emmi vince duello con Licciardi

Se la gara maschile ha regalato spettacolo, non lo è stata da meno quella femminile, vissuta sul duello sportivo tra Laura Emmi (Atletica Misilmeri) e Claudia Licciardi (Palermo H13.30) con la prima che ha avuto la meglio in virtù di una seconda parte di gara disputata in progressione. La Emmi ha chiuso in 19’21”, a nove secondi la palermitana Licciardi (19’30”), terza la compagna di squadra Cristina Conde Garcia in 20’18”.

In gara anche gli atleti paralimpici

Gara impreziosita dalla presenza degli atleti paralimpici, con Vito Massimo Catania che ha spinto la carrozzina di Giusi La Loggia, Renato Adamo, pluricampione italiano sia in pista che in strada, Vincenzo Amata altra eccellenza del movimento e Filippo Pagliarello accompagnato da Giovanni Rizzo.

Tra le novità di questa edizione il sigillo alla manifestazione della World Athletics (Federazione Internazionale che racchiude tutte le federazioni di atletica mondiali) che ha riconosciuto l’evento valido come punteggio ai fini del ranking, inserendo lo stesso nel Global Calendar.

La Greca ai saluti

“Sono emozionato, non è facile per una manifestazione toccare le 30 edizioni – lo ha affermato Giancarlo La Greca presidente della Pro Sport Ravanusa, società che ha organizzato la manifestazione – quella di oggi (ieri per chi legge, ndr), è stata l’ultima mia edizione del Trofeo, dal prossimo anno mi dedicherò ad un progetto che ormai sento mio, con una manifestazione che vedrà gli atleti disabili in prima fila, saranno loro i futuri protagonisti delle manifestazioni che andrò ad organizzare. Grazie a tutti è stata una avventura meravigliosa”.

Classifica uomini, top 5

1) Leonce Bukuru (Cosenza K42) 14’44”

2) Simon Kibet Loitanyang (Policiano Arezzo Atletica) 14’48”

3) Wilson Marquez (Siracusatletica) 14’53”

4) Patrick Mutunga Mwikya (Atletica Potenza Picena) 14’58”

5) Soumaila Diakite (Sicilia Running Team) 14’59”

Classifica donne, top 5

1) Laura Emmi (Marathon Misilmeri) 19’21”

2) Claudia Licciardi (Palermo H 13.30) 19’30”

3) Cristina Garcia Conde (Palermo H13.30) 19’54”

4) Desirèe Di Maria (Cus Catania) 20’18”

5) Luana Russo (Sciacca Running) 20’30”