Agrigento sarà la capitale italiana della cultura 2025. Il capoluogo siciliano ce l’ha fatta, la proclamazione a Roma con il ministro Sangiuliano durante una cerimonia tenutasi presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura.

La proclamazione a Roma

Ora è ufficiale, Agrigento sarà la capitale italiana della Cultura 2025. La proclamazione è stata fatta al ministero a Roma dal ministro Gennaro Sangiuliano e da tutti i sindaci delle città coinvolte. Agrigento ha sbaragliato la concorrenza delle altre 9 finaliste che erano Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia).

Per Agrigento contributo di un milione

Il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito per la durata di un anno. La prima città ad aggiudicarsi il riconoscimento fu Mantova nel 2016, poi Pistoia (2017), Palermo (2018) e Parma nel 2020, prorogato anche nel 2021 a causa della pandemia. Lo scorso anno Procida, nel 2023 Bergamo e Brescia. Nel 2024 sarà Pesaro. La città vincitrice, grazie anche al contributo di un milione di euro messo in palio, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità.

Sindaco emozionato

Le prime parole del sindaco Franco Miccichè, presente alla cerimonia: “Grazie a tutti. Sono estremamente emozionato e orgoglioso per aver raggiunto questo traguardo per la mia città per lo sviluppo di economia e turismo. Oggi non ha vinto Agrigento, o la Sicilia, ma l’Italia”.

Schifani: “Ruolo prestigioso e meritato, daremo nostro sostegno”

“È con grande soddisfazione che accolgo la notizia della designazione di Agrigento come Capitale italiana della cultura per il 2025. Il governo della Regione è pronto a dare il proprio supporto e a fare la propria parte perché Agrigento possa cogliere per intero tutte le opportunità di crescita offerte da questo prestigioso ruolo. Un titolo che la città merita non soltanto per la sua storia, i suoi monumenti, per gli autori che sono patrimonio di tutto il Paese e dell’Europa intera». Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “Ma a convincere la giuria e a prevalere sulle altre autorevolissime città in lizza – aggiunge Schifani – sono stati anche l’attualità e il valore del progetto che ha dato corpo alla candidatura della Città dei templi. Il rapporto con l’altro e dell’uomo con la natura, ma anche le relazioni tra culture diverse sono temi centrali in un tempo di trasformazioni come quello di oggi, di sfide che dobbiamo affrontare non soltanto sul piano culturale. Agrigento e tutta la Sicilia hanno una storia e una tradizione di accoglienza che ne fanno il luogo ideale per un confronto che durerà per un anno intero e che, per una saggia scelta di chi ha redatto il progetto, coinvolgerà tutto il territorio provinciale nel ricco calendario di iniziative, alcune di respiro internazionale, basato sui temi della Pace, del dialogo e del Mediterraneo come “luogo” in cui questi valori possono prendere corpo”, conclude.

Scarpinato: “Ha vinto tutta la Sicilia”

“Con questo importante riconoscimento ha vinto tutta la Sicilia. Agrigento, città densa di bellezze straordinarie, territorio conosciuto e apprezzato per il fascino dei suoi monumenti e del paesaggio, che fa da sfondo alla ricchezza delle relazioni umane, avrà adesso una notorietà ancora maggiore e attirerà visitatori da tutto il mondo valorizzando sia la parte archeologica sia le numerose iniziative culturali che stiamo mettendo in campo”. A dirlo è l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.

È arrivato il risultato sperato

“Agrigento vince la competizione e diventa Capitale italiana della Cultura 2025! L’entuasiasmo è incontenibile per questa vittoria che rappresenta per tutto il territorio uno slancio culturale e turistico che sono certa ci condurrà verso un futuro luminoso! Rinnoviamo il grazie al governo Regionale, alle istituzioni e all’amministrazione comunale per aver creduto in questo sogno agrigentino e al governo Meloni e al Ministro Sangiuliano per aver premiato la nostra città”. A dirlo in una nota Giusi Savarino, deputata di Fratelli d’Italia.

“Titolo è riscatto territorio”

“Ho espresso le mie congratulazioni al sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e al primo cittadino di Lampedusa, Filippo Mannino, per la nomina di Agrigento come Capitale italiana della cultura. Un riconoscimento che premia nel suo progetto anche l’isola di Lampedusa, simbolo di accoglienza, e che può rappresentare un orizzonte di ulteriore riscatto per il nostro territorio. Ora più che mai possiamo dirci orgogliosi di essere siciliani”. Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici.

“Agrigento capitale della cultura giusto riconoscimento”

“Agrigento capitale della cultura 2025 è una notizia che riempie di orgoglio perché dà il giusto riconoscimento ad un territorio già straordinariamente ricco di testimonianze storiche e preziosità paesaggistico-ambientali. Dobbiamo approfittare di questa grande opportunità portando avanti azioni concrete che favoriscano il miglioramento dell’offerta turistica anche attraverso sinergie tra pubblico e privato”. Così Michele Catanzaro capogruppo del Pd All’Ars commenta a notizia della proclamazione di Agrigento a capitale della cultura per il 2025.