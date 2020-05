Grande emozione per i due violinisti dodicenni di Agrigento

Chris Martin, il leader della popolarissima band inglese dei Coldplay ha duettato a distanza con Mirko e Valerio, i due fratelli di Agrigento che lo scorso marzo con un video, pubblicato sui social, in cui suonavano al violino il brano Viva la vida avevano catturato l’attenzione del cantante e dei media.

Collegato con un cellulare coi due “fantastici” ragazzini, Martin ha cantato la stessa canzone con il loro accompagnamento. Il video è visibile sui profili social dei Coldplay, dove ha accumulato migliaia di visualizzazioni.

“Siamo emozionatissimi, felicissimi e senza parole, “Chris Martin” sei un Artista incredibile, straordinario ed una persona stupenda piena di sensibilità amore e generosità, siamo immensamente onorati di aver suonato con te per il “Live Togheter at Home”, un grande fantastico sogno pazzesco, Dio benedica te i Coldplay il vostro team e le vostre famiglie, vi amiamo. Grazie dal profondo del nostro cuore e grazie a tutti voi che ci supportate da tutte le parti del mondo”, hanno scritto Mirko e Valerio sul loro profilo instagram, che vanta 65.000 follower.

Lo scorso 22 marzo, nelle fase iniziali della quarantena da covid19 in Italia, quando i due fratellini agrigentini avevano pubblicato il loro video sul loro canale youtube (Mirko e Valerio official), i Coldplay lo avevano condiviso sul loro profilo con un ringraziamento in italiano. “Abbiamo pensato di passare un Po di tempo con voi tutti, da nord a sud, x noi la musica è la nostra valvola di sfogo, speriamo la possiate utilizzare anche voi, VIVA la VIDA dei Coldplay c’è sembrato un brano perfetto x questa domenica di sole e speranza“, avevano scritto Mirko e Valerio. Quel video aveva accumulato quasi centomila visualizzazioni