I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: I contagiati totali dal coronavirus in Italia – vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti – sono 218.268 con un incremento rispetto a ieri di 1.083. Ieri l’aumento era stato di 1.327.

GUARITI: I pazienti guariti dal Covid-19 nel nostro Paese sono oltre 100 mila, ad oggi esattamente 103.031, con un incremento 4.008 rispetto a ieri. Venerdì i pazienti dimessi e guariti erano stati 2.747.

DECESSI: Sono 194 i nuovi morti con Coronavirus. Da ieri, il dato è cresciuto dello 0,65%.

RICOVERATI: Diminuiscono anche oggi, come ormai da settimane, i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 1.034, 134 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 143. In Lombardia sono 330, 70 meno di ieri. In Piemonte invece sono saliti di 3 unità e sono ora 143.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.262 in Lombardia, 13.934 in Piemonte, 7.401 in Emilia-Romagna, 5.877 in Veneto, 4.448 in Toscana, 2.982 in Liguria, 4.345 nel Lazio, 3.230 nelle Marche, 1.965 in Campania, 830 nella Provincia autonoma di Trento, 2.729 in Puglia, 2.080 in Sicilia, 869 in Friuli Venezia Giulia, 1.676 in Abruzzo, 473 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Umbria, 550 in Sardegna, 118 in Valle d’Aosta, 612 in Calabria, 145 in Basilicata e 205 in Molise.