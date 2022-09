«La rivoluzione De Luca prevede un piano assunzionale che parta dalla stabilizzazione del precariato di ogni livello, senza figli e figliastri, senza distinzione di livello e requisiti, ma con la prospettiva di formazione ed inserimento in un tavolo collettivo di conciliazione».

Dal palco di Canicattì ieri sera il leader di «Sud chiama Nord» Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana, ha illustrato il punto programmatico sui giovani. Il programma prevede che «in 5 anni vengano conclusi tutti i processi di turn-over nella pubblica amministrazione per procedere con la valorizzazione del personale».

Le parole di Cateno De Luca

«La macchina amministrativa regionale, nonchè quella degli enti pubblici – spiega Cateno De Luca – è vecchia, demotivata e con la proiezione alla quiescenza. «Nonostante le grandi occasioni del decreto «Governance del Pnrr» la Regione Siciliana «è riuscita a pubblicare concorsi per soli 100 posti da inserire nella macchina amministrativa a fronte dei 500 che ogni anno escono dai profili di ruolo. Senza considerare l’utilizzo esagerato degli esperti Pnrr forniti dal Governo nazionale e che la Regione Siciliana non ha inteso rendere disponibili a favore degli Enti locali e che si occupano di attività che con il Pnrr non hanno nulla a che vedere. Nel nostro programma di governo, vista la previsione di 3500 unità di personale che andrà in quiescenza, sarà avviato (e concluso) un piano assunzionale pari a 5mila unità».