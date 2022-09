Ancora un incidente mortale in Sicilia. Una nuova tragedia. In seguito ad un incidente è morto un giovane di 23 anni, all’uscita sud del centro abitato di Piazza Armerina (provincia di Enna), in viale Conte Ruggero.

Il nome della vittima è Giuseppe Bardarè. A darne notizia è stato Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e candidato presidente alle prossime elezioni Regionali.

Rinviato il comizio

“Il comizio di Piazza Armerina è rinviato a domenica 18 settembre ore 22:00! Questa mattina è morto Giuseppe Bardarè 23 anni in un incidente stradale nei pressi della periferia della città di Piazza Armerina. Il nostro cordoglio a tutti i familiari parenti ed amici”, scrive l’ex sindaco di Messina in una nota.

Non si conoscono molti dettagli sul sinistro. Pare che il giovane sia rimasto coinvolto in un incidente autonomo all’alba di oggi in viale Conte Ruggero.

A Messina investita una donna incinta

Poteva avere conseguenze gravissime l’incidente che si è verificato intorno alla mezzanotte in viale Principe Umberto nei pressi di Cristo Re. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un giovane ha perso il controllo della propria auto scontrandosi con diverse vetture parcheggiate. In una di queste si trovava a bordo una ragazza incinta, rimasta ferita e subito trasportata in codice giallo da un’ambulanza del 118 al Policlinico.

Poco dopo in ospedale è stato trasportato anche il nonno della ragazza che si trovava in un’altra auto. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Le ultime vittime nelle strade in Sicilia

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo incidente mortale registrato in Sicilia negli ultimi giorni. Tra quelli degli ultimi giorni, si ricorda quello che ha ucciso il giovane Giovanni Catanzaro, cuoco e amante delle arti marziali, a Giarre (in provincia di Catania). Un altro incidente, più o meno nelle stesse ore, ha portato alla morte il 18enne Rosario Raffa, di origini messinesi, deceduto in seguito a un sinistro lungo la Strada provinciale per San Pietro Mozzetto.