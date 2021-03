intanto a lampedusa sbarcano 187 persone

Riprendono gli sbarchi di migranti, 187 persone arrivate a Lampedusa

I soccorsi di Guardia Costiera e Guardia di Finanza

Rintracciati gli ultimi due migranti fuggiti ieri dall’hotspot di Pozzallo

Sono tutti minorenni e positivi al Covid19

Uno di loro ricoverato in ospedale, gli altri ricollocati nel centro di accoglienza

Sono 187 i migranti sbarcati, dopo che 3 imbarcazioni sono state soccorse dalla Guardia di finanza e dalla Guardia costiera, a Lampedusa (Ag) nel giro di quattro ore. I primi a scendere, ieri sera, su molo Favarolo sono stati 53 subsahariani, fra cui 25 donne e 10 minori.

I soccorsi della Guardia Costiera

L’imbarcazione di legno di 9 metri, sulla quale viaggiavano è stata soccorsa, a circa 12 miglia dall’isola, dalla Guardia costiera.

Impegnata anche una motovedetta della Guardia di Finanza

Poco dopo una motovedetta delle Fiamme gialle ha agganciato a circa 10 miglia dalla costa un barchino con 19 tunisini, fra cui 15 donne e un minore. Infine, a 14 miglia, la Guardia di finanza ha intercettato un altro barcone di 14 metri con a bordo 115 subsahariani, fra cui 43 donne e 6 minori.

Tutti trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola

Tutti i gruppi, dopo un primo triage sanitario sulla banchina del porto, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.

Rintracciati i migranti fuggiti dall’hotspot di Pozzallo

Sono stati ripresi a Messina gli ultimi due migranti positivi al Covid fuggiti dall’hotspot di Pozzallo che erano ancora ricercati. La Prefettura di Ragusa ha informato il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che aveva manifestato ieri grande preoccupazione per l’accaduto e che ha ringraziato le forze dell’ordine. Si conclude così la fuga dei sette migranti, tutti minorenni e positivi al Covid, che ieri erano riusciti ad allontanarsi dalla struttura. Dei sette fuggitivi, uno si trova ricoverato in ospedale per una frattura ad una gamba gli altri sei saranno di nuovo ricollocati nel centro di accoglienza del Ragusano.

