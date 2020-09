Si aggrava il bilancio dei contagi da Covid19 nella città di Sciacca dove da qualche giorno è in orso una escalation che preoccupa l’amministrazione locale. La sindaca Francesca Valenti, ha infatti da poco comunicato che ci sono altri 6 nuovi casi. Si raggiunge così quota 27 dopo che appena sabato scorso il dato parlava di 21 positivi in città.

Una situazione che sta sfuggendo di mano e ogni giorno che passa torna ad assumere sempre più i caratteri dell’emergenza la situazione dell’ospedale di Sciacca. E ad aggravare la paura della diffusione del Covid19 a Sciacca c’è sicuramente anche il caso di un anziano deceduto, di cui si è appresa – non si sa se pre o post mortem – la positività al Coronavirus e i cui funerali sono stati annullati mentre i parenti diretti (circa una cinquantina) si sono dati l’autoisolamento.

Non esistendo reparti rianimazione covid ad Agrigento, i pazienti vengono spesso spostati in altre province limitrofe quando necessitano di cure ospedaliere anche se non in regime di terapia intensiva. Attualmente a Caltanissetta sono 3 i saccensi ricoverati nel reparto di Malattie infettive, e altre due persone sono ricoverate a Sciacca in isolamento dagli altri pazienti. Pochi giorni fa la Valenti aveva invitato i cittadini al senso di responsabilità.

“Non possiamo rischiare una nuova chiusura – ha detto appena sabato il sindaco -. Non possiamo tornare indietro. Ancora una volta dobbiamo capire che il pericolo è qui ed è serio. Ancora una volta dobbiamo capire che siamo tutti sulla stessa barca e che nessuno si salva da solo”.

Affermazioni che seguivano i contagi riguardanti un intero nucleo familiare che è stato posto in isolamento domiciliare 48 ore fA

“Non vorrei – diceva ancora la sindaca – assumere decisioni restrittive. Se non vedo un segnale forte da parte di tutti quanti e che si dimostri che tutti abbiano capito il messaggio, di avere a cuore la salute di ciascuno, potrei essere costretta a prendere certe decisioni”.