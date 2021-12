Previsto anche un collegamento con Ravanusa

Donne e politica. E’ questo il tema che verrà affrontato oggi nel corso della 15ma puntata di Casa Minutella. Per spiegare quale possa essere il contributo delle donne alla gestione della cosa pubblica, Massimo Minutella intervisterà tre esponenti politici: Elena Pagana (parlamentare all’Ars nel gruppo di Attiva Sicilia), Giusy Savarino (deputata regionale di Diventerà Bellissima) e Simona Vicari, candidata a Sindaco di Cefalù. Con la redazione di Casa Minutella sarà collegata Alessandra Serio, giornalista di Tempostretto.it. La puntata inizia alle 14,45 e può essere seguita su Blogsicilia, Tempostretto e Video Regione.

Donne e politica, una “candidata” alla Presidenza della Regione?

Il 2022 sarà un anno di grandi appuntamenti politici ed elettorali, in Italia e in Sicilia. Si inizia a febbraio con il Parlamento chiamato a eleggere il nuovo Capo dello Stato. In Sicilia, poi, si voterà per rinnovare i consigli comunali delle principali città e per le elezioni regionali. La macchina delle candidature è già partita. La battaglia sempre essere riservata al sesso maschile. Per il ruolo di Sindaco di Palermo e di Presidente della Regione si ventilano candidature declinate soltanto al maschile. Unica eccezione, Carolina Varchi, candidata a Sindaco a Palermo. Anche la corsa al Quirinale sembra una questione machista, se non fosse per il nome di Marta Cartabia, attuale Ministro di Grazia Giustizia. Possibile che non esistano donne in grado di interpretare al meglio quei ruoli così delicati? Forse, è soltanto colpa dei partiti e dei movimenti politici che ancora non hanno liquidato le vecchie abitudine nella selezione della classe dirigente per “genere”.

Donne e politica, i numeri della rappresentanza

C’è un numero che spiega la situazione. In Italia l’85,5% dei quasi 8.000 sindaci in carica sono uomini (indagine Istat). Anche in Parlamento, nonostante siano stati fatti passi avanti, le donne rappresentano soltanto il 35,3 per cento degli eletti, in questa XVIII legislatura.

La tragedia di Ravanusa

Nel corso della puntata, Casa Minutella si collegherà in diretta con Ravanusa per raccontare gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di sabato sera. A causa d’una ingente perdita di gas nella rete di metano, un’esplosione ha provocato il crollo di tre case e il danneggiamento di altri edifici. Sette le vittime accertate e oltre 100 gli sfollati, mentre si continua ancora a scavare alla ricerca di due dispersi.

Il film del Prederby del Cuore

Nella seconda parte della puntata, verrà trasmesso il film realizzato da Massimo Minutella sul Pre derby del Cuore. La partita di beneficienza si è disputata sabato scorso allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Massimo Minutella, con la telecamera di Antonio Turco per nulla nascosta, ha fatto irruzione negli spogliatoi per raccontare cosa è successo negli attimi precedenti al fischio d’inizio. Da non perdere.