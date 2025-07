Due auto si sono scontrate nell’agrigentino. Un tragico incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba sulla statale 410 dir, alle porte di Naro.

In una curva prima di imboccare un rettilineo due auto si sono scontrate e una si è cappottata. Grave il bilancio. Sul posto i Carabinieri di Naro coadiuvati dai colleghi del nucleo Radiomobile di Licata, diverse ambulanze e i vigili del fuoco.

L’uomo, un cittadino rumeno residente a Canicattì, sarebbe morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall’auto. Cinque persone, invece, sono rimaste ferite. Il più grave – un ragazzo di Naro – che avrebbe riportato diverse fratture e per il quale è stato disposto il trasferimento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in elicottero.

Si è aggravato il bilancio dell’incidente avvenuto, tra due auto, sulla strada statale 410 per Naro: uno dei 4 feriti è deceduto. Sono due quindi i morti. Tra Altofonte e Giacalone è stata istituita la viabilità alternativa è stata istituita la viabilità alternativa, in direzione Palermo strada provinciale 20 ed SS186, e in direzione Sciacca