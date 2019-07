I carabinieri di Licata (AG), dopo numerose segnalazioni effettuate da genitori allarmati per l’uso di droga da parte dei figli, hanno sgominato una banda di pusher che smerciava stupefacenti tra i giovanissimi.

Sono cinque le misure cautelari eseguite ordinate dal gip. La droga, principalmente hashish, veniva trasportata tra i bagagli da Palermo col bus.

Era utilizzato, come luogo di spaccio, anche il centro di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo. Il giro di affari è stato stimato in oltre 500 mila euro.