Nuova evacuazione medica a bordo della nave Sea Watch, che da ieri pomeriggio è a meno di mezzo miglio dal porto di Lampedusa dopo un tentativo di entrare in porto stoppato dalle autorità. Al momento, al comandante della nave non sono ancora giunte indicazioni dalle autorità che possano far ipotizzare imminenti sviluppi sulla situazione della nave e del suo equipaggio.

Originariamente i migranti tratti in salvo dall’imbarcazione erano 53. Per motivi sanitari ne sono stati fatti sbarcare complessivamente 13, 10 in un primo intervento, uno da solo in una seconda fase e due nella notte. Gli ultimi sbarcati sono un uomo evacuato per urgenza medica che nella tarda serata di ieri è stato condotto in porto a Lampedusa dalla Guardia costiera, e di un minorenne che viaggiava con lui. Lo rende noto la ong su Twitter.

“Intanto alla nave è tuttora negato l’ingresso in porto e lo sbarco delle 40 persone ancora a bordo”, si legge nel post

pubblicato da Sea-Watch Italy.

“Se si rispetta la legge, e cioè se l’equipaggio o viene arrestato o viene espulso, se la nave viene fermata o sequestrata e la smette di andare in giro per il Mediterraneo e se i 42 immigrati a bordo non rimangono in Italia ma vanno in giro per il resto dei Paesi europei, io li faccio sbarcare in cinque minuti. Ma non voglio che siano gli italiani a pagare le colpe degli altri” ha ribadito il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando, ancora una volta, del caso della Sea Watch 3 nel corso della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio ‘Dritto e Rovescio’ che andrà in onda in prima serata su Rete 4.

Intanto continuano le proteste ed i presidi tanto a Lampedusa quanto a Palermo ed in diverse altre città italiane. Parlamentari sono stati a bordo della nave insieme a giornalisti poi sottoposti a controlli sanitari quando sono tornati a terra. E continua anche la raccolta fondi per pagare la multa da 50mila euro che sarà certamente comminata alla Sea Watch io base al decreto sicurezza e l’assistenza legale al comandante della nave ed al suo equipaggio