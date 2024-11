Imane Hadrouj, la ragazza di origine nordafricana che ha studiato a Lercara Friddi, alla quale i genitori volevano impedire di continuare a frequentare la scuola, riceverà il prossimo venerdì 8 novembre, nel corso dell’inaugurazione della Festa dell’Amicizia, a Ribera, il premio “Libere & Forti”, istituito dalla Democrazia Cristiana. A consegnare il riconoscimento con la somma di cinquemila euro sarà l’avvocato Laura Abbadessa.

Il premio “Libere & Forti” per il coraggio di Imane

“Abbiamo voluto assegnare il riconoscimento a Imane perché ha deciso di essere libera nella scelta di proseguire gli studi e forte perchè, da giovane donna, nonostante il divieto dei genitori, ha scelto la cultura e lo studio come percorso di integrazione nel nostro Paese, per costruirsi un futuro di libertà e di speranza – dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC -. Imane per noi è il simbolo di chi vuole perseguire un sogno, una ragazza che vuole con tutta la sua forza proseguire gli studi e con coraggio ha scelto la libertà”.

Il diritto allo studio e il prestito d’onore per gli studenti universitari

“Il diritto allo studio è sacro. Su impulso della Democrazia Cristiana, che nei mesi scorsi con il gruppo parlamentare si era fatto promotore di un disegno di legge, il governo regionale ha inserito il testo sul prestito d’onore per gli studenti universitari nel ddl variazioni di bilancio. Questa legge, se approvata, entrando in vigore consentirà negli anni a tantissimi giovani di affrontare gli studi rendendoli più indipendenti economicamente e più forti per la loro crescita Universitaria. Auspichiamo, pertanto, che la legge venga approvata nelle prossime ore incentivando i nostri ragazzi a restare in Sicilia e ai giovani che sceglieranno le Università siciliane di essere sostenuti nella loro scelta”.

I democristiani organizzano la Festa dell’Amicizia, tre giorni di dibattiti a Ribera

Dall’8 al 10 novembre, a Ribera, si svolgerà la Festa dell’Amicizia organizzata dalla Democrazia Cristiana. Tre giorni di dibattiti politici, eventi e spettacoli. L’inaugurazione avverrà venerdì 8 novembre, alle ore 18, in piazza Duomo; seguirà, presso l’aula consiliare, un dibattito sull’agricoltura alla presenza dell’on. Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, e di Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana.

