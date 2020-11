Disordini nel centro di prima accoglienza di Siculiana (AG), e 4 migranti in fuga. Quattro migranti sono riusciti ad allontanarsi dal centro d’accoglienza Villa Sikania a Siculiana dove erano alloggiati. Sono stati registrati momenti di tensione e concitati all’ingresso del paese dove sono tuttora in corso le ricerche da parte della polizia. Un gruppetto di ospiti ha creato qualche disordine e, all’improvviso, quattro sono riusciti ad uscire dalla struttura facendo perdere le proprie tracce.

Intanto un gruppo di migranti è sbarcato dalla nave quarantena Rhapsody, dove hanno ultimato la sorveglianza sanitaria anti-Covid, e è riversato per le strade di Porto Empedocle (Ag) da dove – nella tarda serata di ieri – raggiungono la stazione ferroviaria di Agrigento Bassa. Si tratta di un gruppo di 31 migranti che entro 5 giorni dovranno lasciare l’Italia. La Rhapsody è rimasta in rada di Porto Empedocle da dove nei prossimi giorni dovrà far sbarcare altri ospiti che hanno ultimato l’isolamento.