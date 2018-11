i fatti ad alessandria della rocca

Avrebbe gettato dell’acido contro il volto di un impiegato di un supermercato di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ad Alessandria della Rocca (Ag). Una pensionata di 79 anni è stata identificata, bloccata ed arrestata dai carabinieri.

E’ accusata di lesioni personali gravissime.

Non è ancora chiaro, la pensionata è sotto interrogatorio in caserma, il movente dell’aggressione. L’impiegato dell’esercizio commerciale, un quarantanovenne, è stato soccorso dall’elisoccorso ed è stato portato al reparto ‘grandi ustioni’ dell’ospedale di Palermo. E’ in prognosi riservata. L’anziana è stata identificata dai carabinieri sia grazie alle testimonianze che attraverso la visione delle telecamere di video sorveglianza.