Muore dopo essere precipitato dal tetto della sua abitazione, in viale Repubblica, a Palma di Montechiaro, dove stava pulendo la grondaia. La vittima è Gioacchino Alotto, di 68 anni. È scivolato ed è caduto nel vuoto. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono intervenuti i poliziotti del commissariato cittadino che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

La morte di un pastore nel Palermitano

Un pastore è morto a Gratteri nel palermitano. A segnalare la presenza dell’uomo altri pastori che si trovavano in zona e hanno visto l’uomo disteso nel terreno che non si muoveva più.

I carabinieri intervenuti nella zona alle pendici del monte Macabubbo hanno chiesto l’intervento del soccorso alpino.

La zona è impervia e a recuperare l’uomo stanno intervenendo i tecnici del Cnsas.

Dai primi rilievi pare che il pastore sia morto per malore.







I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti stamattina a Gratteri per recuperare il corpo di un pastore di 65 anni, originario di Cefalù, morto a causa di un malore mentre seguiva una mandria di bovini sulle pendici di Pizzo Purraccia.

A lanciare l’allarme erano stati altri pastori che si trovavano nella stessa zona e che lo avevano visto accasciarsi a terra. Una volta raggiunto si sono resi conto che era deceduto ed hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112 che, a sua volta, ha allertato i carabinieri ed il 118. Giunti sul posto i militari, trattandosi di una zona particolarmente impervia, hanno chiesto l’intervento del Soccorso Alpino. Due le squadre partite da Palermo e dalle Madonie.

I tecnici hanno raggiunto il luogo della disgrazia e, dopo avere ricevuto il via libera dal pm di turno, hanno caricato il cadavere in barella e lo hanno trasportato a piedi per oltre un chilometro fino alla strada, dove c’era ad attenderlo un furgone per trasferirlo al cimitero di Cefalù.