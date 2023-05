I grandi consensi ottenuti dal Carnevale di Sciacca nel primo week end del 27 e 28 maggio scorso, hanno indotto i meno attenti a pensare che la festa fosse finita. Niente di più sbagliato. La festa non solo non è finita, ma si fa ancora più bella e più lunga nel prossimo week end del 3 e 4 giugno.

Il ponte e la festa

Il lungo ponte festivo, il clima favorevole e la cerimonia del rogo del carro di Peppe ‘Nnappa, che prolungherà la serata conclusiva, fanno facilmente presagire a una manifestazione ancora più bella e più partecipata.

Il nuovo via verrà dato alle 15 di sabato 3 giugno con l’inizio della sfilata dei 6 maestosi carri allegorici e dei gruppi mascherati che li accompagnano. Alle 19 comincerà lo spettacolo sul palco condotto da Roberta Mandalà, Giovanni Bilello e con ospite Francesca Rettondini. I gruppi danzeranno e canteranno l’inno legato al tema del loro carro allegorico caricando il vasto pubblico presente. Nel frattempo in via Allende spettatori di ogni età, vestiti anch’essi in maschera, balleranno e canteranno con gli amici immergendosi totalmente nello spirito del carnevale fino a tarda sera.

La sfilata dei carri

L’indomani, domenica 4 giugno, le manifestazioni cominceranno alle 11 con la tradizionale sfilata dei carri e dei gruppi mascherati. Alle 11,30 partirà il carnevale dei bambini condotto sul palco da Vinz Termine, Giovanni Giglio e Massimo Napoli. Sul palco saliranno i bambini dei gruppi mascherati e tutti i bambini vestiti di carnevale accompagnati dai loro genitori per una intervista e una fotografia. Dopo la pausa pranzo delle 13 gli spettacoli riprenderanno alle 16 con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Alle 18 sul palco si potrà seguire un revival degli inni passati con gli Abracadabra. Alle 20 il grande spettacolo sul palco condotto da Roberta Mandalà e Giovanni Bilello con ospite Matilde Brandi. Alla fine della serata si procederà al tradizionale rogo del carro di Peppe ‘Nnappa, suggestivo e a volte anche commovente momento di chiusura del Carnevale 2023.