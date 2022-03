impatto fatale

Un poliziotto della polizia stradale, Angelo Melluso, 34 anni di Agrigento e in servizio alla sezione di Reggio Emilia, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla Statale 115, in contrada Vincenzella, a Porto Empedocle, nell’Agrigentino.

La tragedia sulla moto

Era su una moto, una Royal Enfield 400, che, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il cordolo di cemento armato della carreggiata. Sul posto per i soccorsi personale del 118, ma non c’è stato niente da fare per il giovane poliziotto.

Le indagini

Per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agrigento. Dovranno chiarire la dinamica e le cause del sinistro autonomo in cui ha perso la vita il giovane agente della stradale, che prestava servizio al Nord.

Il cordoglio sui social

“Oggi un Angelo di nome e di fatto sale in cielo. Riposa in Pace Angelo Melluso”, scrive un amico su Facebook. E ancora: “Infinite condoglianze alla famiglia Melluso. Angelo era uno di noi classe 1986 stesse scuole stessi amici oggi te ne sei andato riposa in pace!”.

Un altro lo ha visto sul luogo dell’incidente: “Vederti lì a terra non sapendo che fossi tu… Non riesco a crederci!! Buon viaggio amico mio … troppi ricordi ho di te R.i.p angelo”.

“Stanotte, in un incidente stradale, è venuto a mancare Angelo Melluso, giovane collega che sino a sei mesi fa prestava servizio presso il distaccamento Polstrada di Catenanuova (EN). Pur non essendo un iscritto della FSP Polizia di Stato è doveroso rendere omaggio e ricordare un ragazzo in gamba, un ragazzo solare. La FSP Polizia di Stato di Enna è vicina ai familiari in questo tragico evento. Riposa in pace Angelo”, scrivono i colleghi di Enna.