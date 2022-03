In occasione delle prossime Giornate FAI di Primavera

In occasione delle prossime Giornate FAI di Primavera, in programma sabato 26 e domenica 27 marzo, tornano i treni storici sulla Ferrovia dei Templi, Agrigento-Porto Empedocle. Lo rende noto la Fondazione FS Italiane.

Il ritorno delle vetture storiche sulla Valle dei Templi

Le automotrici ALn668 della Fondazione FS, in livrea storica, effettueranno numerose corse tra le stazioni di Agrigento Centrale e Tempio di Vulcano, con fermata ad Agrigento Bassa, per garantire i collegamenti tra il centro della città ed il Giardino della Kolymbethra.

12 le corse previste questo weekend

Saranno 12 in tutto, 6 di andata e altrettante per il ritorno, le corse previste nei due giorni con la prima partenza del mattino in programma alle ore 09.00 di sabato 26 marzo, dalla stazione di Agrigento Centrale. Il costo del biglietto per viaggiare sul Treno dei Templi è di 5 euro, acquistabile direttamente a bordo, rivolgendosi al personale in divisa FS.

Contributo libero

Per l’accesso ai beni gestiti dal FAI, eccezionalmente in occasione delle Giornate di Primavera, è previsto un contributo libero. Per maggiori informazioni sono disponibili il sito internet www.fondazionefs.it e le fanpage ufficiali della Fondazione FS sui principali social network.

Orari

Il titolo di viaggio sarà acquistabile esclusivamente a bordo treno al costo di 5€ A/R fino ad esaurimento posti. Ecco gli orari:

ANDATA

Partenze da Agrigento Centrale:

9:00 – 10:23 – 11:40 – 14:00 – 15:23 – 17:23

Partenze da Agrigento Bassa:

9:17 – 10:40 – 11:57 – 14:17 – 15:40 – 17:40

Arrivi a Tempio di Vulcano:

9:27 – 10:50 – 12:07 – 14:27 – 15:50 – 17:50

RITORNO

Partenze da Tempio di Vulcano:

9:40 – 11:00 – 12:40 – 14:40 – 16:00 – 18:00

Partenze da Agrigento Bassa:

10:00 – 11:20 – 13:00 – 15:00 – 16:20 – 18:20

Arrivi a Agrigento Centrale:

10:10 – 11:30 – 13:10 – 15:10 – 16:30 – 18:30

Giornate FAI: oltre 700 luoghi visitabili in 400 città italiane

Oltre 700 luoghi in Italia, solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città, visitabili a contributo libero e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Aperture a Palermo, due itinerari speciali

“Per celebrare il trentennale delle Giornate FAI di Primavera – afferma Sabrina Milone, Capo Delegazione FAI Palermo – abbiamo pensato a due itinerari speciali. Il primo dedicato allo stile liberty con l’apertura straordinaria del Villino Ida Basile, del Grand Hotel et des Palmes e del Circolo Unione “Palazzo Florio-Fitalia” (quest’ultimo riservato agli iscritti FAI), e il secondo al barocco con tre siti del quartiere Olivella: Oratorio di San Filippo Neri, Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria e Chiesa di Sant’Ignazio. Liberty e barocco sono due espressioni architettoniche che, con la loro ricchezza ed eleganza, hanno contribuito a rendere unica la città di Palermo. Ma non finisce qui: quest’anno ricorre anche il trentennale della morte dei giudici Falcone e Borsellino, con gli uomini delle loro scorta, e ci è sembrato doveroso omaggiare la loro memoria inserendo la visita guidata al Museo Falcone-Borsellino. Per quanto riguarda invece le aperture fuori città, il programma di questa trentesima edizione di Giornate di Primavera prevede 5 itinerari storico-naturalistici a cura dei Gruppi FAI provinciali: il Castello di Caccamo, il Bosco di Santa Venera a Carini, la Cascata e il Canyon delle Due Rocche a Corleone e due percorsi all’aria aperta a Isnello, uno geologico urbano e un altro naturalistico che dal centro del borgo arriverà fino al Monte Grotta Grande”.