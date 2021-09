Ancora un incidente mortale in Sicilia. La vittima è un diciottenne di Lucca Sicula, piccolo centro dell’entroterra agrigentino, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente sulla strada provinciale che collega Burgio e Lucca Sicula.

La vittima è Gianvito Pio Di Leo, uno dei passeggeri dell’auto sulla quale viaggiavano quattro amici, tutti di Lucca Sicula, che stavano rientrando a casa dopo avere trascorso la serata nella vicina Ribera. L’automobile è finita in un burrone e per lo sfortunato giovane non c’è stato nulla da fare.

La dinamica del tragico incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi, è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sciacca. Le altre tre persone a bordo del mezzo sono rimaste ferite e una di loro è in gravi condizioni.

Gli altri giovanissimi occupanti del mezzo, tutti di Lucca Sicula, sono rimasti feriti. Uno di loro verserebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, una squadra di Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Burgio.

Al via i rilievi stradali e le indagini, coordinate dalla Procura di Sciacca, per accertare l’esatta dinamica del tragico incidente. Secondo una prima ricostruzione il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata. Per il 18enne non c’è stato nulla da fare.

Incidente in via Roma, tre rider feriti

Uno scontro tra uno scooter e due giovani rider a bordo di monopattini ha provocato il ferimento dei tre lavoratori che sotto la pioggia stavano andando a prendere e consegnare il cibo a domicilio.

Lo scontro è avvenuto in via Roma tra la via Cavour e corso Vittorio Emanuele poco prima di piazza San Domenico. I tre giovani sono stati soccorsi da tanti passanti che si sono fermati per dare il primo sostegno e chiamare i soccorsi. Le condizioni dei tre feriti erano seri.

Uno dei monopattini è stato danneggiato. I tre feriti sono stati portati in ospedale.

La dinamica è ancora al centro delle verifiche degli agenti dell’infortunistica.

Incidente in via Belgio quattro feriti

Altro incidente attorno all’1 e 20, una Fiat Punto ha abbattuto i blocchi in cemento che fungono da spartitraffico nello svincolo di via Belgio ed e si è scontrata con Toyota Verso che scendeva dal ponte di via Belgio, e con una Citroen C1, che proveniva dalla parte opposta di via dei Nebrodi.

Sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze. I feriti sono quattro. Chi ha riportato le più gravi conseguenze è il conducente della Fiat Tipo, C.A. di 37 anni. L’uomo è stato preso in carico dai sanitari del 118 privo di sensi e trasportato all’ospedale Civico. E’ al momento ricoverato in codice rosso. La ragazza che era con lui in macchina invece è a Villa Sofia in codice giallo.

Gli altri due feriti, il conducente della Toyota Verso e il passeggero sono anch’essi in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla. Due donne che si trovavano a bordo della Citroen C1 sono invece rimaste illese.

Il luogo dell’incidente è stato messo in sicurezza dalla squadra Interventa che, dopo i rilievi dell’infortunistica stradale della Polizia municipale, provvederà a ripulire la strada dai pezzi di cemento che si sono staccati dallo spartitraffico, dai numerosi rottami delle automobili coinvolte nel sinistro e dai liquidi pericolosi che si sono riversati sull’asfalto al momento dell’impatto.

Incidente sulla Palermo Sciacca davanti al carcere Pagliarelli

Un altro incidente questa mattina si è verificato all’imbocco della Palermo Sciacca nei pressi del carcere Pagliarelli. Uno scontro frontale tra un’auto e una moto. Nonostante l’impatto però non ci sarebbero feriti gravi.