È successo a Menfi, indagano i carabinieri

Colpo grosso con maxi bottino quello messo a segno in pieno giorno a Menfi dove nel mirino è andata l’abitazione di un poliziotto. I malviventi hanno fatto irruzione in casa sua dopo avere forzato la porta d’ingresso ed hanno passato al setaccio l’appartamento.

Aperte due casseforti, rubati oggetti preziosi e gioielli

I ladri sono riusciti ad aprire due casseforti e ad impossessarsi di oggetti preziosi e gioielli. Il colpo ha fruttato ai ladri un totale di circa diecimila euro. Poi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. È stato lo stesso agente a fare l’amara scoperta e a lanciare l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi.

Sono state avviate le indagini per risalire agli autori del colpo, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare chi è entrato in azione.

Furto in casa di un pensionato a Menfi, rubati soldi, oro e un’auto sportiva

Qualche settimana si è verificata una rapina in casa di un pensionato a Menfi. Secondo quanto riportato da La Sicilia, dei ladri hanno forzato un infisso e sono entrati nell’appartamento di un anziano portando via soldi, oro e un’auto sportiva dal valore di oltre ventimila euro.

I ladri hanno approfittato dell’assenza del proprietario di casa e si sono intrufolati nell’abitazione in via Giuseppe Mirabile. Dopo aver messo a soqquadro l’appartamento hanno rubato due televisori, denaro e monili d’oro. Prima di fuggire si sono introdotti anche in garage dove era parcheggiata un’auto sportiva che hanno portato via. A fare la scoperta è stato il pensionato a cui non è rimasto altro che denunciare il furto. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione.