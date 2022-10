Sono feriti altri due bimbi e cinque donne

Una bombola di gas è esplosa su un barcone carico di migranti diretto verso l’isola siciliana di Lampedusa (AG). Un’altra tragedia avviene nel corso di uno dei viaggi della speranza verso la Sicilia.

Due bambini morti

Ci sarebbero due bambini morti e un profugo gravemente ustionato che verrà trasferito al pronto soccorso dell’isola. Lo confermano fonti della Capitaneria di Porto. Oltre ai due bimbi morti ce ne sono altri due ustionati e 5 donne. Una di queste è in gravissime condizioni, è stata intubata, e la stanno portando a Palermo in elisoccorso, pare sia incinta. Sul barcone in cui si è consumato il dramma, i soccorritori hanno trovato 37 migranti.

Inferno sul barcone carico di migranti

Un vero e proprio inferno sarebbe avvenuto sul barcone diretto a Lampedusa e che si sono ritrovati davanti gli occhi i militari della Capitaneria di porto soccorrendo l’imbarcazione. Hanno uno e due anni le vittime della nuova tragedia che accaduta al largo di Lampedusa. I piccoli, che erano su un barcone carico di migranti diretto verso le coste siciliane, sono deceduti a causa di gravissime ustioni dopo una forte esplosione.

Aperta una inchiesta

La Capitaneria di porto che sta portando i 37 salvati verso molo Favarolo non ha certezza sulle dinamiche dell’incidente. È stata aperta un’inchiesta per stabilire cosa abbia innescato l’incendio. In un primo momento si era diffusa la notizia dell’esplosione di una bombola, ma se fosse stata questa la causa, il barchino sarebbe colato a picco e le vittime sarebbero state molto più numerose. Verosimilmente – ma spetterà all’inchiesta chiarirlo – è andato a fuoco uno dei bidoni di benzina che era la scorta di carburante.

Sindaco sotto choc lancia un appello

“Il presidente della commissione europea venga a Lampedusa a vedere quello che succede. E’ un inferno. Sono sindaco da appena 100 giorni e ho già contato 5 vittime”. Lo ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, appresa la notizia dell’ennesima tragedia che si è registrata nelle acque antistanti a Lampedusa. “L’Europa deve fare immediatamente qualcosa, non è più possibile far morire la gente” – ha aggiunto, sotto choc il sindaco.