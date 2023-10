Pompieri senza mezzi navali sull’isola

“L’incendio in mare di ieri dell’imbarcazione da diporto Turkuaz mette a nudo la carenza di natanti antincendio per il soccorso in mare e portuale. L’efficacia e i tempi di spegnimento da parte della nave Diciotti della guardia costiera dimostra che se i vigili del fuoco avessero avuto in dotazione un’unità idonea il caicco non sarebbe andato distrutto”. Lo scrive Antonello Di Malta, segretario provinciale della Uilpa vigili del fuoco. Ha scritto una lettera al prefetto di Agrigento Filippo Romano, al capo dipartimento dei vigili del fuoco, il prefetto Laura Lega, e al capo del corpo nazionale Carlo Dell’Oppio.

Serve mezzo nautico idoneo

La sigla sindacale chiede di “valutare la necessità di assegnare ai vigili del fuoco di Lampedusa un mezzo nautico antincendio con caratteristiche idonee al servizio e relativo personale”. “Lampedusa è meta turistica con una grossa flotta di pescherecci e natanti da diporto, nonché importanti motovedette destinate all’immigrazione, ha un potenziale rischio di incendi che viene spesso sottovalutato”, ha detto Di Malta.

Cosa è accaduto

Polemiche che divampano il giorno dopo la paura per l’incendio scoppiato su un’imbarcazione a Lampedusa carica di turisti, il caicco Turkuaz. Le fiamme hanno avvolto il mezzo, in legno di mogano, di 90 piedi, mentre si trovava in navigazione per il giro dell’isola, sulla costa nord. Portati subito in salvo i circa 30 turisti a bordo. Gli imprenditori proprietari del caicco non si spiegano l’accaduto, mentre in assenza di mezzi adatti allo spegnimento delle fiamme alcuni pescatori hanno cercato di aiutare l’equipaggio a spegnere le fiamme.

L’imbarcazione dei turisti è affondata

E’ stata fatta intervenire la nave Diciotti della guardia costiera, che era al largo delle isole Pelagie, impegnata negli ordinari servizi anti-immigrazione. Ha collaborato nello spegnimento dell’incendio che ha devastato l’imbarcazione. In prima battuta, mentre la nave Diciotti faceva inversione verso la costa di Lampedusa, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale è stata imbarcata su una motovedetta della capitaneria. I pompieri hanno cercato di fare il possibile. Lampedusa non ha infatti una motovedetta antincendio dei vigili del fuoco.