Deciso durante incontro in assessorato alla Salute

Lampedusa avrà la sua postazione del 118. La numero 252 in Sicilia. E’ stato deciso nel corso di un incontro in assessorato Salute a Palermo dopo che il ministero ha dato il via libera per la realizzazione della nuovo posto di soccorso con ambulanza.

D’Arca “Abbiamo già trovato i locali nel polimabulatorio”

“È la prima cosa che ho notato quando mi sono insediato – dice Francesco D’Arca responsabile del poliambulatorio sull’isola – Con 30 mila turisti, numerosi sbarchi ogni anni e 7000 mila abitanti non aveva una postazione del 118. Adesso abbiamo avuto tutti i via libera per fare arrivare l’ambulanza. Abbiamo già trovato anche i locali nel poliambulatorio. Una buona notizia per l’ormai imminente stagione estiva”.

Cade dal tetto di un’abitazione durante lavori a Lampedusa

Intanto, un uomo di 54 anni stava eseguendo dei lavori a casa sua a Lampedusa ed è volato dal tetto finendo su un’auto parcheggiata. L’uomo ha sbattuto il volto provocandosi gravi ferite. Sono intervenuti i sanitari del 118 arrivati non con l’ambulanza, ma con un auto di servizio. L’ambulanza dell’Asp era impegnata in un altro soccorso. L’uomo è stato soccorso poi e trasportato in elisoccorso a Palermo e ricoverato all’ospedale Civico.

Delegazione Pe in missione a Lampedusa dal 19 al 22 giugno

La commissione giustizia e libertà civili (Libe) dell’Eurocamera prepara una missione a Lampedusa dal 19 al 22 giugno per valutare la situazione relativa agli arrivi di migranti. La delegazione di eurodeputati, secondo quanto si è appreso a Strasburgo, è ancora da definire ma ne dovrebbero far parte anche gli italiani Piero Bartolo del Pd, Alessandra Mussolini di Forza Italia, Laura Ferrara del M5s, Vincenzo Sofo di FdI e Annalisa Tardino della Lega.

La missione, secondo le stesse fonti, prevede la partecipazione a una missione di pattugliamento in mare su una nave della Guardia Costiera e la visita dell’ hotspot di Lampedusa. Gli eurodeputati incontreranno anche alcuni rappresentanti delle Ong ed il sindaco dell’isola.