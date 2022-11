in onda il 4 dicembre

Linea Verde, storico programma televisivo della rete ammiraglia Rai, dedica una puntata alla Costa del mito, la costa agrigentina della Valle dei Templi. Le riprese sono in corso e le immagini saranno trasmesse agli inizia di dicembre.

Le riprese sono in corso

La troupe del noto programma televisivo di Rai Uno è presente in questi giorni nell’area del Distretto Turistico Valle dei Templi per raccontarne le bellezze e le eccellenze enogastronomiche e agroalimentari. La puntata, condotta da Peppone Calabrese e Beppe Convertini, andrà in onda il 4 dicembre. “Siamo felici di avere ospite ad Agrigento la troupe di Linea Verde che da sempre documenta la bellezza delle parti più affascinanti d’Italia – dice Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi -. Ed ancor di più perché il programma ha scelto di raccontare al pubblico la Costa del Mito e tutte le sue attrattive, spesso sconosciute ai più. Infine, desidero esprimere un sentito ringraziamento all’assessorato al Turismo della Regione Siciliana per la grande attenzione che, sin dalla presentazione ufficiale alla BIT di quest’anno, sta dedicando alla Costa del Mito”.

La Sicilia di nuovo su Linea Verde

Un ritorno per la Sicilia nel programma della rete televisiva nazionale. A luglio e ad agosto, il programma “Linea Verde Tour”, ha dedicato due puntate proprio alla nostra Isola. Dopo la puntata trasmessa il 30 luglio dedicata alla parte occidentale dell’Isola, il 27 agosto i conduttori Federico Quaranta e Giulia Capocchi sono andati alla scoperta della Sicilia orientale, in viaggio attraverso il Parco dei Nebrodi, terra ricca di prodotti d’eccellenza.

E Salemi sbarca su RaiTre in una puntata di Kilimangiaro

Salemi sugli schermi di RaiTre. La cittadina in provincia di Trapani – che rappresenterà la Sicilia al ‘Borgo dei Borghi 2023’, concorso legato alla trasmissione ‘Kilimangiaro’ – sarà protagonista della puntata che andrà in onda domenica 6 novembre, dalle 17:15 alle 19.

La trasmissione Kilimangiaro e la candidatura di Salemi a Borgo dei Borghi 2023

‘Kilimangiaro’, condotto da Camila Raznovich, condurrà i suoi telespettatori attraverso le bellezze storiche e artistiche di Salemi, che dal 2016 fa parte del prestigioso club dei Borghi più belli d’Italia. Il video, che sarà poi visibile anche su Raiplay, lancerà la candidatura di Salemi a ‘Borgo dei Borghi 2023’: la votazione avverrà in primavera, quando saranno andati in onda i servizi relativi a tutti i venti borghi in gara.

Nuove opportunità di promozione turistica per Salemi

“Un’altra tappa nel percorso di promozione turistica di Salemi – affermano il sindaco, Domenico Venuti, e l’assessore al Centro storico, Vito Scalisi -. Salemi è stata celta per rappresentare la Sicilia e questo, oltre a essere motivo di soddisfazione, rappresenta per noi uno stimolo a dare il massimo nel percorso di valorizzazione del nostro borgo che continua e non si ferma. Domenica tutta Italia potrà scoprire la nostra città. L’attenzione dei media nazionali rappresenta senza dubbio un risultato del quale andare orgogliosi e potrà contribuire a creare delle opportunità per Salemi”.