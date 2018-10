il riconoscimento di tripadvisor

Un luogo di una bellezza mozzafiato. Un vero e proprio paradiso in terra che attira ogni anno migliaia di turisti.

E’ l’Isola dei Conigli di Lampedusa per la quale arriva l’ennesimo riconoscimento per il suo innegabile valore naturalistico ed ambientale.

L’Isola dei Conigli si è collocata infatti al settimo posto nella classifica di Tripadvisor 2018 relativa alle 25 spiagge più belle d’Europa.

A visitarla, arrivano ogni anno, viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

La sabbia cristallina e l’acqua limpida ne fanno un posto indimenticabile e a conferma di ciò basta leggere le recensioni dei turisti su Tripadvisor.