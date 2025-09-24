Dodici comuni in rete per sostenere lo sviluppo delle aree interne

Un laboratorio diffuso di innovazione, pensato per trasformare uno dei territori più fragili della Sicilia in un centro di sperimentazione imprenditoriale.

È stato inaugurato, ieri, martedì 23 settembre, a Bivona il Living Lab Sicani, il progetto che mette in rete dodici comuni dell’entroterra agrigentino per valorizzare le aree interne attraverso la collaborazione tra giovani, imprese, università e istituzioni.

Il progetto punta a contrastare spopolamento e stagnazione economica, favorendo la nascita di nuove imprese nei settori agroalimentare, green economy e turismo sostenibile.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare una delle zone più marginalizzate della Sicilia in un laboratorio vivo di innovazione e crescita.

Creatività e impresa, si comincia dai banchi di scuola

La giornata inaugurale si è aperta all’Istituto “Luigi Pirandello” di Bivona, dove i promotori, Italiacamp, EURIS, Università degli Studi di Palermo, hanno presentato i primi Creative Lab, rivolti a 150 giovani del territorio, tra studenti e NEET.

L’intento è quello di accompagnarli in un percorso di formazione e ideazione imprenditoriale, in collaborazione con le aziende locali. I cinquanta progetti più promettenti accederanno a un programma avanzato di incubazione, con un evento finale – la Pitch Battle – in cui presenteranno le loro idee a una giuria di esperti del settore.

“Il lancio del Living Lab nel nostro istituto è un’occasione concreta per valorizzare i talenti del territorio” – ha dichiarato Manuela Vacante, dirigente scolastica dell’IISS “Pirandello” – “L’auspicio è che i giovani possano trovare qui le opportunità per restare”.

Imprese protagoniste al fianco dei giovani

Nel pomeriggio, il progetto è stato presentato presso l’Aula Consiliare del Comune di Bivona, in un incontro rivolto a MPMI e start-up locali. I sindaci del comprensorio hanno illustrato i prossimi passi, sottolineando il ruolo attivo che le imprese avranno nel percorso: partner strategici che affiancheranno i giovani nello sviluppo dei progetti.

“Il nostro obiettivo è formare 150 giovani del territorio, fornendo competenze tecniche sulla gestione d’impresa” – ha spiegato Ruggero Targhetta, presidente di EURIS – “Le imprese saranno parte integrante del processo, condividendo esperienza e accompagnando i giovani nella creazione di nuovi modelli di business”.

“Immaginare il futuro dei Sicani partendo dal territorio e dai giovani: è questa la sfida che vogliamo raccogliere” – ha aggiunto Milko Cinà, sindaco di Bivona.

Un ecosistema per il rilancio delle aree interne

Il Living Lab Sicani è promosso da EURIS S.r.l. (capofila), Italiacamp S.r.l., Università degli Studi di Palermo e dal Comune di Bivona, in rappresentanza della rete dei dodici comuni dei Sicani. Collaborano anche la Fondazione ITS Sicani, la rete scolastica territoriale e il Distretto Turistico Valle dei Templi, che coinvolge oltre 100 operatori e 22 comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta.

Il progetto prevede diverse fasi: dalla costituzione dei gruppi di ricerca-azione, ai programmi di mentorship, fino alla validazione delle idee imprenditoriali e alla creazione di un Sicani Career Day finale, pensato per mettere in connessione giovani, creare un ecosistema locale di innovazione e innescare un processo virtuoso dal basso, in cui creatività, know-how e supporto istituzionale si incontrano per rafforzare il tessuto produttivo e sociale delle comunità coinvolte.