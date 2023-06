Era stata ricoverata nell'ospedale di Agrigento

E’ morta la turista romana di 41 anni che lunedì aveva accusato un malore alla spiaggia della Scala dei turchi di Realmonte, nell’Agrigentino. Era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata dissequestrata e verrà trasferita a Roma dove sabato si terranno i funerali.

Cosa è accaduto

La donna, in vacanza nell’Agrigentino assieme al fratello, lunedì pomeriggio era in spiaggia per prendere il sole e all’improvviso ha accusato il malore. Medici e operatori sanitari hanno cercato di rianimarla e poi in elisoccorso l’hanno trasferita all’ospedale di Agrigento. Fin da subito i sanitari hanno ritenuto disperate le sue condizioni.

La giovane consigliera originaria di Partinico

Diversi i recenti casi si cronache di malori e morti improvvise che hanno colpito la Sicilia. Qualche giorno fa una giovane originaria di Partinico, nel palermitano, è morta stroncata da un improvviso malore. Si tratta di Simona Amorello, 29 anni, che risiedeva a Monterotondo, nel Lazio, dove oltretutto ricopriva anche una carica pubblica. Nel 2019 venne eletta consigliera comunale e fungeva anche da vicepresidente. La morte sarebbe attribuibile a un improvviso arresto cardiocircolatorio, una probabile disfunzione del cuore.

L’uomo morto per strada

In quegli stessi giorni un’altra tragedia. Un uomo è morto tra piazza Sant’Oliva e via Carini a Palermo. E’ stato colto da malore e si è accasciato. Subito soccorso da passanti e poi dal personale del 118 per lui non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti gli agenti di polizia. La morte è stata quasi istantanea. I medici del 118 hanno tentato di tutto per salvarlo. Nessun dubbio sulle cause del decesso tanto che la salma dopo l’ispezione del medico legale è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Altro malore accusato in mare

Appena qualche giorno fa altro malore che si è verificato nel mare delle isole Eolie. Una donna originaria della Svizzera, di 77 anni, ha perso la vita a Santa Marina Salina. La signora ha avvertito un malore mentre stava facendo il bagno in acqua. Inutile, purtroppo, il tentativo di rianimarla dal parte del personale di soccorso.

