Riapre al pubblico la Scala dei Turchi, l’ingresso sarà controllato

Redazione di

31/05/2023

La Scala dei Turchi riapre al pubblico. Inaccessibile al pubblico per rischio crolli ed erosioni dal febbraio 2020, tornerà fruibile grazie ad un ingresso controllato e contingentato. La soluzione è arrivata ieri nella giornata in cui è stata riaperta ai visitatori la Villa Romana di Durrueli, a Realmonte.

Come sarà la gestione

La gestione della maestosa scogliera è frutto di un protocollo che verrà sottoscritto tra il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e il Comune di Realmonte che prevede il pagamento di un ticket d’ingresso. “Siamo molto felici per i risultati raggiunti – ha detto il direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta – e adesso stiamo per completare un rapporto di convenzione con l’amministrazione comunale, per cui ci saranno visite contingentate alla Scala dei Turchi. Stiamo lavorando per essere pronti da questa estate e questo metterà fine all’utilizzo improprio dell’area, ci saranno delle regole”.

“La convenzione ci consentirà di abbattere delle barriere architettoniche – ha aggiunto il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca – e la realizzazione di strutture idonee. Il Parco prevederà un ticket unico per due siti unici, la Scala dei Turchi e Villa Romana”.

Una giornata storica

L’ambientalista Claudio Lombardo di Mareamico, ha definito una “giornata storica per la Scala dei Turchi e per l’intera provincia di Agrigento. Oggi, dopo 12 anni di battaglie condotte da Mareamico – ha evidenziato – si è chiusa la vicenda della gestione della Scala dei Turchi con l’affidamento al Parco archeologico della Valle dei Templi. Questa è la migliore scelta possibile».

Conclusi i lavori di recupero finanziati dal Parco, poco distante dalla Scala dei Turchi ieri è tornata a splendere un’altra perla preziosa. Alla presenza delle autorità civili e militari, dell’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato e del direttore della Valle, Sciarratta, è stata riaperta l’area archeologica di Villa Romana, risalente al primo secolo dopo Cristo, con i suoi splendidi mosaici e le terme, che si trova alla foce del fiume Cottone. Da venerdì prossimo saranno disponibili anche le visite didattiche condotte dagli archeologi di CoopCulture.