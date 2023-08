Ong autorizzata a più interventi in mare

Tragedia sulla nave Dattilo. Due giorni fa, mentre i militari della nave erano impegnati nel canale di Sicilia nel soccorso di un barchino carico di migranti, uno dei componenti dell’equipaggio si è suicidato.

I militari della Dattilo hanno dovuto fermare le attività di salvataggio. Per questo il team della ong Ocean Viking è stato autorizzato a effettuare più interventi: in 48 ore sono state 15 le imbarcazioni che stavano tentando la traversata da Sfax, in Tunisia, verso Lampedusa, soccorse. La nave della ong è attesa, a breve, a Porto Empedocle nell’Agrigentino dove sbarcherà 371 persone e poi prenderà il largo verso Civitavecchia per concludere lo sbarco dei complessivi 623 migranti che ha a bordo.

L’Ocean Vicking è stata dirottata su Porto Empedocle per sbarcare parte dei profughi salvati perché, con 623 persone a bordo, non è nelle condizioni di arrivare in sicurezza fino a Civitavecchia.

Altri sbarchi a Lampedusa, oggi arrivati in 495

Nel frattempo, non si fermano gli sbarchi a Lampedusa. Altri 113 migranti sono sbarcati dopo che le motovedette della guardia di finanza hanno agganciato 5 barchini salpati, a dire dei tunisini e siriani che erano a bordo, da Chebba, Kerkennah, Monastir, Jbeniand e Gabes.

Salgono a 18, con un totale di 495 persone, gli approdi sull’isola di Lampedusa al momento a partire dalla mezzanotte. Sugli ultimi barchini c’erano da un minimo di 13 ad un massimo di 31 persone che hanno pagato, per la traversata, da 2.000 a 6.000 dinari tunisini.

Quasi centomila migranti in Sicilia

In Sicilia nel 2023 sono arrivati quasi 100 mila migranti. Più del doppio del 2022 quando si gridava all’invasione dei profughi nel paese.

La quota adesso è di 94mila sbarcati in Italia dall’inizio del 2023, un flusso costante che potrebbe portare a sfondare quota 100 mila già entro la fine del mese di agosto. In base ai dati diffusi dal Viminale, il numero delle persone che hanno raggiunto il nostro Paese fino ad oggi è oltre il doppio rispetto a 12 mesi fa: al 9 agosto sono sbarcate 93.754 (di cui 9.857 minori non accompagnati) rispetto alle 44.951 dello stesso giorno del 2022. Un aumento che sfiora il +110%. Analizzando i dati, dall’entrata in vigore del decreto Ong emerge che da marzo ad oggi sono sbarcati, complessivamente, 79.327 i migranti. Nello stesso periodo, lo scorso anno, erano stati 52.783: un aumento di 26.544 unità.