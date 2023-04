Ci sono voluti cinque viaggi per recuperare tutti

Cn cinque diversi viaggi dell’elicottero Nemo 8 della guardia costiera sono stati recuperati i 32 migranti fra cui 4 donne e un bambino, che da ieri erano bloccati sull’isolotto di Lampione. La scelta di utilizzare l’elicottero è stata fatta perché almeno per le prossime ore sarà impossibile per le motovedette, a causa del mare forza 6, riuscire ad avvicinarsi alla costa di Lampione. L’imbarcazione utilizzata dai migranti per la traversata, un barchino di circa 7 metri, non è stata rinvenuta.

Il gruppo sarà trasferito all’hotspot di Lampedusa

Il gruppo dei 32 è composto da persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea e Mali. Tutti, dopo un primo triage sanitario, saranno trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola

Un medico, su un elicottero della capitaneria di porto, è arrivato a Lampione e ha controllato tutti i migranti. Secondo le previsioni, le condizioni meteo non sono in miglioramento e dunque è stato deciso di far salire sull’elicottero donne e bambini per trasferirli sulla terraferma di Lampedusa. Tutti sono risultati essere in buone condizioni di salute.

Le persone sono bloccate da ieri sull’isolotto di Lampione. Una motovedetta della capitaneria, ieri (domenica 2 aprile), ha ripetutamente provato ad avvicinarsi per imbarcare il gruppo, nel quale dovrebbe esserci una donna incinta, ma le alte onde non hanno permesso il salvataggio. Da stamani, gli uomini della Guardia costiera stanno riprovando ad avvicinarsi alla costa della più piccola delle isole Pelagie. La polizia ha consegnato ai militari della motovedetta dei viveri da lanciare, qualora non si riuscisse ancora a portarli in salvo, ai migranti.

Le persone sono monitorate con più elicotteri della guardia costiera. Sono state fatte calare coperte e vettovaglie fornite dalla polizia. Il gruppo è composto per lo più da uomini, ma ci dovrebbe essere anche una donna incinta. Si sta valutando se fare intervenire un’equipe sanitaria per verificare le condizioni di tutti i migranti che da ieri sono all’aperto.

Trovato cadavere di migrante in mare a Lampedusa, sbarchi senza fine

Pochi giorni fa il cadavere di un migrante è stato trovato all’alba dagli uomini della Capitaneria di porto in mare davanti a Lampedusa. La motovedetta Cp273 stava rientrando verso molo Favarolo, dopo aver soccorso 37 persone, quando è stato avvistato in acqua il corpo di un un giovane, tra i 20 ai 30 anni, in stato di saponificazione.

Appena mercoledì scorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa avevano recuperato, a Punta Alaimo, zona Capo Grecale, il cadavere di una donna.