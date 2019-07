Riesplode l’emergenza migranti in Sicilia o meglio l’emergenza sbarchi. Nuovo mini arrivo in nottata a Lampedusa, nel giro di poche ore dopo quello di ieri sera con 55 persone recuperate dalle motovedette della Guardia di finanza e della capitaneria. Intorno alla mezzanotte è approdato direttamente in porto l’ennesimo barchino con a bordo 14 migranti, tra i quali due donne e 4 bambini.

Ieri a tarda ora, invece, un’imbarcazione con 55 migranti era stata intercettata da una motovedetta della Guardia di Finanza e da una della Guardia Costiera a circa due miglia da Lampedusa. I profughi, tra i quali 22 donne e un minore, sono stati tratti in salvo e portati nel porto in serata. L’unità della Guardia di Finanza, V 800, è la stessa che era stata danneggiata la notte del 29 giugno scorso dalla nave Sea Watch nel corso della manovra di attracco alla banchina dopo avere ignorato l’alt delle forze dell’ordine.

E all’orizzonte si profila un nuovo braccio di ferro fra il governo italiano e una ong esattamente come quello con la Sea watch con il rischio di un nuovo blocco e di una nuova manovra di forza

Sta facendo rotta verso l’isola, infatti, il veliero Alex di Mediterranea, con 54 migranti tratti in salvo in acque Sar libiche. L’imbarcazione non è stata autorizzata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera, che coordina l’attività di soccorso in mare, all’ingresso nelle acque territoriali italiane ma, forte anche della vicenda Sea Watch, il veliero sta ignorando le autorità italiane.

“Nave Alex di #Mediterranea sta facendo rotta verso Nord, fuori dalla zona SAR libica. Abbiamo chiesto a ITMRCC Roma l’assegnazione urgente di #Lampedusa come porto sicuro più vicino di sbarco per le 54 persone salvate a bordo” scrive su twitter Mediterranea Saving Humans.