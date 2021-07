Diversi barchini intercettati

Ancora sbarchi nell’isola con diversi interventi delle motovedette di carabinieri e guardia di finanza

Duecentotrentatré sono stati trasferiti in nave quarantena

Sospese le ricerce dei dispersi del nauragio dello scorso 30 giugno

Non si fermano gli barchi di migranti a Lampedusa. Nelle ultime ore sono arrivate complessivamente oltre 120 persone provenienti dal Nord Africa. La motovedetta CC N801 dei carabinieri ha interccettato (e poi sequestrato) un barcone di dieci metri con 24 tunisini a bordo tra cui una donna, mentre un altro con 19 tunisini e due donne, è stato bloccato davanti all’isola dei Conigli dalla motovedetta della capitaneria. Ad ora sono già 6 gli sbarchi in giornata.

Poco prima, intervenento di una motovedetta della guardia di finanza ha portato a riva altri 20 tunisi che sono stati intercettati a bordo di un barchino. Nelle ore precedenti vi erano stati altri sbarchi che hanno portato sull’isola 64 persone (39 in quello più alto, 15 e 10 negli altri due), tutte a bordo di barchini.

Tutti all’hotspot

Questi nuovi gruppi sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola e vanno ad aggiungersi ai 179 ospiti presenti nella struttura.

In 233 trasferiti in nave quarantena

Dal centro di prima accoglienza, in precedenza agli sbarchi di giornata, nella mattinata sono state trasferite 233 persone alla nave quarantena Atlas che è ormeggiata a Cala Pisana.

Sospese le ricerche dei dispersi del naufragio

Intanto, le ricerche dei 9 dispersi (10 secondo l’Unicef) del naufragio dello scorso 30 giugno, fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione, sono state sospese.

Dall’alba non ci sono più – nel tratto di mare dove si è verificata la tragedia – le motovedette della Capitaneria, Guardia di finanza e Carabinieri.

Le 72 ore, tempo durante il quale si presume di poter trovare in vita chi è finito in mare, sono scadute ieri mattina. Per l’intera giornata di ieri (2 luglio), le ricerche dei dispersi sono però, comunque, andate avanti ugualmente. Le ricerche potrebbero riprendere qualora dovessero emergere tracce dei dispersi.

Spari su barcone, Sea Watch denuncia a Pm Agrigento

La Sea Watch ha presentato una denuncia per tentata strage in mare alla procura di Agrigento dopo gli spari da parte di una motovedetta libica verso un barcone carico di migranti. Sulla vicenda la Guardia costiera libica, dopo la pubblicazione sui social del video realizzato da un aereo della Ong, ha aperto un’inchiesta interna. La procura di Agrigento dovrà ora verificare la giurisdizione per stabilire se potrà o meno procedere.