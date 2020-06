Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati

Tragedia all’ospedale di Agrigento dove è morto un bambino che era stato ricoverato a causa di alcune complicazioni sorte in seguito alla nascita durante la degenza in ospedale.

Come riporta il giornale agrigentino Grandangolo Agrigento, un bambino di appena un mese di vita è morto il 27 giugno scorso nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove era stato ricoverato per alcune complicazioni. Il piccolo che era nato nel mese di maggio da genitori originari di Favara, piccolo centro in provincia di Agrigento, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe contratto un’infezione durante la degenza in ospedale.

I familiari del piccolo morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Agrigento hanno presentato una denuncia ai carabinieri della Tenenza di Favara. Secondo papà e mamma, dietro alla morte del neonato, ci sarebbe un presunto caso di malasanità. Ma si tratta di un aspetto che dovrà essere verificato dalla Procura di Agrigento. I Pm agrigentini, infatti, una volta ricevuta la denuncia dei due coniugi, hanno ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al momento nel registro degli indagati per la morte del piccolo non ci sono mini iscritti. La denuncia è stata presentata a carico di ignoti e si indaga per il reato di omicidio colposo.

In seguito alla morte del piccolo alll’ospedale San Giovanni di Dio, il sostituto procuratore della Repubblica Sara Varazi ha disposto intanto il sequestro della salma del neonato. Nei prossimi giorni, per fare luce sull’accaduto, sarà disposta l’autopsia con conferimento dell’incarico ad un medico legale.

Secondo quanto si apprende, il piccolo era stato portato in Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di contrada Consolida, unità operativa dove il piccolo era stato trasferito dopo che è venuto al mondo, con un parto prematuro, a margine di una gravidanza non facile, nella stessa struttura. Il piccino non è mai uscito dall’ospedale: venuto al mondo e trattandosi di un prematuro è stato ricoverato all’Utin.