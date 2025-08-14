E’ morto schiacciato dalla sua auto. Lascia l’auto in salita per andare a chiudere il cancello di casa e la macchina, col carrello a seguito, scivola e lo travolge uccidendolo.

È accaduto a Favara, in provincia di Agrigento, la vittima è il 58enne Domenico Pitruzzella, persona molto nota nella sua città dove ha gestito per parecchio tempo una palestra.

Pitruzzella è rimasto schiacciato dalla vettura, a nulla sono valsi i soccorsi dei vigili del fuoco e dell’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Non è chiaro se Pitruzzella abbia dimenticato ad inserire il freno a mano o se, all’improvviso, c’è stato un guasto all’impianto frenante e la macchina è scivolata schiacciandolo.

L’esatta dinamica della vicenda sarà chiarita dai carabinieri che stanno indagando.

Questa è l’ennesima tragedia che colpisce Favara. Nei giorni scorsi un 15enne ha perso il controllo della sua moto finendo violentemente sull’asfalto, l’impatto gli è costato la vita.