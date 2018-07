Ennesima tragedia della strada stavolta sulle vie dell’agrigentino in Sicilia. Marco Ferrera 37 anni è morto la scporsa notte schiantandosi contro un muro con la sua Honda R 1250.

L’incidente è avvenuto nel tratto di strada Porta Aurea-San Leone lungo la via Luca Crescente. Era ormai quasi l’alba quando l’incidente, le cui cause dovranno essere accertate, si è verificato

Ferrera stava rientrando dam una festa per il suo 37esimo compleanno tenuta in un locale della movida estiva agrigentina in zona San Leone.

Ferrera era un ex calciatore, già capitanod ella Empoedoclina, squadra locale militante in prima categoria. Oggi faceva l’assicuratore ed era molto noto a Porto Empedocle, sua città di origine.

(foto Grandangolo Agrigento)