due ufficiali della marina militare indagati

Slitta al 29 ottobre prossimo la decisione del gup di Roma sulla richiesta di processo avanzata dalla Procura nei confronti di due ufficiali della Marina militare Luca Lucciardi e Leopoldo Manna, indagati per omicidio colposo e rifiuto di atti di ufficio per presunti ritardi nei soccorsi di un barcone di migranti affondato nell’ottobre del 2013 che costò la vita a centinaia di persone, tra cui molti bambini.

La sciagura si registrò in acqua di competenza maltese, a poca distanza da Lampedusa.

Il giudice Bernadette Nicotra ha aggiornato il processo al prossimo 29 ottobre in attesa che la Cassazione si pronunci sul ricorso presentato dal difensore di Manna per il quale il gip, quando ha disposto l’archiviazione per alcune posizione e l’imputazione coatta per il suo assistito, non avrebbe potuto contestare ex novo il reato di rifiuto d’atti d’ufficio ma avrebbe dovuto inviare gli atti in Procura per nuove indagini.