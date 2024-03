“Nazisti infami”. E’ la scritta comparsa sui muri perimetrali della sede di Fratelli d’Italia al centro di Agrigento. Il danneggiamento considerato intimidatorio è stato portato a termine nel fine settimana in via Gioeni accanto all’ingresso dei locali che sono anche sede della segreteria politica di Giusi Savarino, avvocato e deputato regionale alla quarta legislatura e componente delle Commissioni Affari Istituzionali e Cultura.







“Si è trattato di un atto incivile e intimidatorio contro la sede di fratelli d’Italia – si legge in una nota del partito Agrigentino dopo che le scritte intimidatorie sono state trovate sui muri della sede.

“In tanti anni di impegno politico – dice Savarino – non mi era mai capitato un atto vile del genere, quella è una sede di ascolto e di confronto politico, un riferimento non solo per i tesserati di fratelli d’Italia ma per tutto il territorio provinciale. Sono amareggiata”.

Episodio immediatamente denunciato

“Ho personalmente già avvisato sia il Prefetto che il Questore, e i vertici del partito, queste minacce sono frutto di un clima di contrapposizione politica che si sta facendo sempre più pesante”.

Le scritte riportano simboli, oltre alle offese come “nazisti infami” e sono accompagnate anche da minacce. “Se qualcuno pensa così di intimidirci non ci conosce e non ci riuscirà!” conclude la deputata di fratelli d’Italia Giusi Savarino

La vicinanza di Carolina Varchi

“Le scritte intimidatorie e gli insulti non ci spaventano ma sono il segno della voglia di attaccare con ogni mezzo, anche i più vili, la nostra comunità politica. Oggi è stata presa di mira la sede di Fratelli d’Italia Agrigento che coincide con la segreteria politica dell’amica e deputata Giusi Savarino. A lei e a tutto il gruppo agrigentino di Fratelli d’Italia la mia solidarietà. Questi atti codardi e infami non ci fermeranno” commenta il deputato di Fratelli d’Italia ed ex vice sindaco di Palermo Carolina Vrachi.

