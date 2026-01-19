Nuovo coordinatore nominato da Noi Moderati a Menfi in provincia di Agrigento.

L’annuncio del coordinatore regionale Massimo Dell’Utri

“Il partito di Noi Moderati, che può contare a livello nazionale sulla leadership di Maurizio Lupi e di Saverio Romano, sull’impegno politico all’Assemblea regionale siciliana di Marianna Caronia e di una classe dirigente regionale di grande spessore e competenza oltre che sull’apporto amministrativo di sindaci e consiglieri comunali in tutta l’Isola, consolida la sua presenza nelle province siciliane, a conferma dell’azione capillare sviluppata in questi anni” si legge in una nota del partito.

” E’ la conferma del nostro progetto politico all’interno della coalizione di centrodestra, sia a livello regionale sia a livello nazionale. E’ in quest’ottica che si inserisce – su indicazione del nostro coordinatore nella provincia di Agrigento Ezio Ferraro e dell’on Antonello Antinoro, componente del direttivo nazionale- la nomina dell’avvocato Nino Vetrano a coordinatore di Noi Moderati a Menfi. Vetrano, che vanta un’esperienza consolidata di consigliere comunale e di assessore all’Unione dei Comuni delle Terre sicane. All’amico Nino Vetrano – che sarà anche responsabile Welfare nella provincia di Agrigento – il sostegno di tutta la nostra comunità politica e il nostro augurio di buon lavoro” conclude Massimo Dell’Utri coordinatore di Noi Moderati in Sicilia