La fine della sua carriera da infermiere e l’inizio della vita da pensionato, poi l’incidente. Angelo D’Anna si è spento dopo aver lottato tra la vita e la morte a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso 10 luglio ad Agrigento. L’uomo, 67 anni, è deceduto al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato trasferito in condizioni critiche.

La dinamica

Il drammatico impatto è avvenuto in via Salvatore Scifo mentre D’Anna, a bordo del suo scooter SH300, stava tornando da Porto Empedocle dove si era recato per acquistare della carne. Il mezzo si è scontrato con un’auto guidata da un uomo anziano. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Trasportato d’urgenza a Palermo, D’Anna è rimasto ricoverato per diversi giorni prima che il suo cuore si fermasse. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Le indagini, finalizzate a chiarire l’esatta dinamica del sinistro, sono state affidate alla polizia locale.

Il cordoglio

D’Anna aveva da poco salutato il mondo del lavoro, essendo andato in pensione solo due mesi fa dopo una lunga carriera negli ospedali. Colleghi e amici lo ricordano come una persona gentile, sempre disponibile e con un sorriso per tutti.

“Persona Nobile d animo e di cuore sempre con il sorriso, una notizia che non avevi mai voluto apprendere, regalerai la tua bontà d animo agli altri angeli in paradiso…che la terra ti sia lieve” scrive Daniele.

“Caro Angelo…averti conosciuto è stato un privilegio…. nel tuo lavoro sempre disponibile e un sorriso per tutti…non dimenticherò mai le notti in ospedale…dove tù mi eri di grande supporto….buon viaggio grande uomo…già sarai un Angelo lassù e regalerei i tuoi sorrisi…..rip” ricorda un collega.