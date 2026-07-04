E’ arrivato a Lampedusa papa Leone, comincia la visita del Pontefice sull’isola estrema porta Sud d’Europa 13 anni dopo la storica visita di Papa Francesco. A ricevere il Pontefice l’Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, il Sottosegretario Alfredo Mantovano e, naturalmente il Presidente della Regione Renato Schifani che era atterrato sull’Isola nella serata di ieri, oltre al prefetto Salvatore Caccamo, al sindaco Filippo Mannino e al Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino.

“Ho appena avuto l’onore e la grande emozione di accogliere in #Sicilia Sua Santità Papa Leone XIV” scrive Schifani sui suoi social.

Le parole del Presidente Schifani

“La sua presenza a Lampedusa è un momento storico che riempie di orgoglio questa straordinaria comunità e tutta la nostra Isola. È un gesto di attenzione e di vicinanza che parla al cuore dei siciliani e che rende omaggio a una terra che, con generosità e senso di umanità, è stata negli anni approdo di speranza per migliaia di persone. Lampedusa è molto più di un confine: è un simbolo di accoglienza, solidarietà e dignità umana”.

“Oggi, con la visita del Santo Padre, questo messaggio assume una forza ancora più grande e raggiunge il mondo intero. A nome del governo regionale e di tutti i siciliani, rivolgo a Papa Leone XIV il più caloroso benvenuto nella nostra terra. La Sicilia la accoglie con affetto e gratitudine”.

La giornate del papa a Lampedusa

Prima tappa della visita è il cimitero dei senza nome ovvero il camposanto dove sono sepolti anche migranti morti in mare nei viaggi della speranza. La visita del Papa prevede anche la deposizione di fiori sulle tombe. Poi la visita sulle porne di Francesco alla Porta d’Europa e la sosta al Molo Favaloro dove arrivano gli sbarchi. Qui la benedizione alla targa che intitola il Molo a Papa Francesco e il saluto ai migranti.

Poi il clou, la Messa allo stadio Arena e l’incontro con i bambini malati prima di salutar ele autorità e ripartire

La delegazione di Protezione civile per la sicurezza della visita

Ieri sera il presidente della Regione era stato accolto da una delegazione dei circa 300 funzionari e volontari della Protezione civile regionale ​impegnati in questi giorni nell’isola e ha poi voluto visitare il Centro operativo avanzato, allestito all’aeroporto di Lampedusa, per il coordinamento delle attività di assistenza e sicurezza in occasione della visita del Papa. Schifani ha sottolineato il grande lavoro di sinergia tra Stato e Regione, che da giorni lavorano alacremente per la buona riuscita dell’evento​. Nell’ambito di un accordo con Roma la Regione è stata individuata come coordinatrice di tutta l’assistenza socio-sanitaria e dei trasporti.