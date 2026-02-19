Papa Leone XIV il prossimo 4 luglio sarà in visita a Lampedusa. Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino con un video messaggio ai suoi concittadini. Ma il messaggi del sindaco seguiva di qualche ora l’ufficialità della visita.

L’annuncio ufficiale

L’annuncio ufficiale della visita era arrivato, poco prima ma sempre nel corso della mattina di oggi, dall’arcivescovo metropolita di Agrigento, Alessandro Damiano, durante una conferenza stampa appositamente convocata al palazzo vescovile della Città di Agrigento.

L’isola ospiterà il suo secondo Papa

Sarà la seconda volta che l’Isola siciliana ospiterà la visita di un Papa. Era il luglio del 2013 quando a sbarcare nell’estremo lembo d’Europa fu Papa Francesco. La visita del Pontefice, allora, fu semplice e al tempo stresso emozionante. Il Papa celebrò una messa su una sorta di altare allestito con il legno dei barconi dei naufraghi, lanciando un appello contro l’indifferenza verso chi cerca salvezza e una vita migliore.

L’invito dei Lampedusa

“L’invito al Santo Padre nasce dal dialogo avviato nel 2025 attraverso una lettera che ho scritto, gli raccontavo la realtà quotidiana dell’isola, segnata da tragedie ma anche da una straordinaria capacità di accoglienza – racconta il sindaco Mannino – . E in occasione dell’iniziativa a sostegno della candidatura dei Gesti dell’accoglienza a patrimonio immateriale dell’umanità, il Santo Padre ha inviato il videomessaggio con cui annunciava la volontà di visitare l’isola. La conferma della visita del 4 luglio rappresenta oggi un riconoscimento al valore di una comunità viva.”

“Per noi è un momento storico e siamo profondamente onorati di accogliere il secondo Pontefice nella storia della nostra isola. Lampedusa è molto più di un luogo simbolico e questa visita è un riconoscimento ai valori della nostra gente e della nostra cultura. Accoglieremo il Santo Padre come sappiamo fare noi lampedusani – dice il primo cittadino – con rispetto, con dignità e soprattutto con il cuore aperto”.