Torna l’incubo legato alla sicurezza delle reti del gas a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Dalla tarda mattinata di oggi, l’intera area circostante un cantiere stradale è stata isolata e oltre 150 residenti sono stati costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni a scopo precauzionale.

Il danno durante i lavori stradali

L’allarme è scattato quando una ruspa impegnata in alcuni interventi di manutenzione della sede stradale ha accidentalmente tranciato e danneggiato una condotta di gas metano a media pressione. In pochi minuti, il forte odore di gas ha gettato nel panico il quartiere, spingendo le autorità locali e le forze dell’ordine a disporre l’immediata evacuazione dei palazzi e delle case limitrofe per scongiurare qualsiasi rischio di esplosione o intossicazione.

Vigili del Fuoco in azione con il nucleo NBCR

Sul posto sono immediatamente confluite diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento. Data la delicatezza dello scenario, ai pompieri di terra si sono affiancati gli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

Gli esperti del nucleo speciale sono attualmente impegnati in:

Monitoraggio continuo: misurazione costante dei livelli di saturazione del gas nell’aria per verificare la presenza di sacche pericolose nelle abitazioni e nei sotterranei.

Messa in sicurezza: operazioni tecniche coordinate con i tecnici della rete di distribuzione per intercettare la fuga e tappare la falla sulla condotta.

La situazione è costantemente monitorata dalla Prefettura e dal Comune. Al momento non si registrano feriti, ma le operazioni di ripristino e bonifica dell’intera area interessata si preannunciano lunghe e complesse prima di poter fare rientrare i residenti nelle proprie case.