Modifiche in vigore fino all'8 di settembre

Lavori di restyling ad Agrigento a piazzale Giglia e, a causa di un restringimento della carreggiata, saranno deviati gli autobus della ditta TUA. I mezzi percorreranno viale dei Pini. Con una nota l’azienda di trasporto pubblico comunica la variazione del servizio nella città dei Templi.

A partire da oggi le linee 2 e 3 barrato della Trasporti Urbani Agrigento subiranno una modifica al loro consueto itinerario. Per il periodo estivo, fino all’8 settembre, in seguito al restyling e alla pedonalizzazione di un parte di piazzale Giglia e alla conseguente riduzione della carreggiata, gli autobus non transiteranno dal Lungomare Falcone e Borsellino ma imboccheranno Viale dei Pini.

Il cambio di percorso è dovuto alla direttiva dell’assessore comunale alla Viabilità, Gabriella Battaglia, che vieta l’accesso agli autobus e ai mezzi di peso superiore ai 35 quintali.