Il cantante protagonista su Canale 5 ha fatto tappa con il suo tour nella cittadina agrigentina di cui è originario

Dopo lo straordinario successo su Canale 5 da protagonista a “Io canto senior”, Pino Minio è tornato nella sua Favara: in una Piazza della Pace gremita di pubblico, circa tremila gli spettatori, una splendida cornice di entusiasmo e affetto da parte dei suoi concittadini e dei tantissimi appassionati della sua musica, giunti da diverse parti della Sicilia per il concerto live nella cittadina dell’Agrigentino.

Un suggestivo spettacolo che ha regalato speciali emozioni grazie alla straordinaria potenza canora della voce di Pino che ha incantato il pubblico nazionale e gli artisti di Canale 5, da Gerry Scotti a Iva Zanicchi.

Il caloroso pubblico è stato pienamente coinvolto e trascinato dalla sua energia musicale e lo ha accompagnato durante tutta l’esibizione, cantando e applaudendo i brani proposti nel concerto nell’ambito del tour dell’artista. “Una grande emozione cantare nella mia città, Favara, e ritrovare tra il pubblico tanti amici, conoscenti e persone che mi seguono da sempre – ha detto Pino Minio -. Vedere Piazza della Pace gremita e sentire tutto questo affetto è stato davvero qualcosa di speciale.

È stato per me un grande onore prendere parte ai festeggiamenti dedicati alla Madonna dell’Itria. Porterò questa esperienza nel cuore come uno dei momenti più belli ed emozionanti della mia carriera”.