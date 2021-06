Un infermiere di 53 anni, che stava facendo attività podistica con un gruppo di amici, è stato investito accidentalmente a Menfi da un’auto di un istituto di vigilanza.

L’uomo è ricoverato con la prognosi riservata per un politrauma all’ospedale di Sciacca. L’autovettura, condotta da un metronotte 31enne, è stata sequestrata. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Menfi che hanno informato la Procura di Sciacca che valuterà la posizione del conducente dell’auto.

Si tratta dell’ennesimo incidente grave degli ultimi giorni. Un bilancio che si deve continuamente aggiornare con nuovi drammatici eventi.

Ieri un grave incidente a Taormina

Altro grave incidente al confine tra Taormina e Letojanni. I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina questa notte attorno all’una e 30 sono intervenuti per un incidente avvenuto sulla strada statale 114.

Nella vettura c’erano a bordo 4 adulti e 4 bambini. L’automobilista per cause in corso di accertamento è andato a finire contro la barriera di protezione laterale e, conseguentemente all’urto, si è ribaltata.

La squadra 4A, intervenuta anche con pick-up attrezzato, ha prestato soccorso ai feriti. Sono arrivate quattro ambulanze del 118 e due pattuglie dei carabinieri. Tutti gli occupanti dell’autovettura necessitavano di assistenza medica urgente e sono stati trasportati al pronto soccorso di Taormina e Messina.

Le condizioni di uno di loro, un bimbo di due anni, sono apparse molto gravi ed è stato quindi messo in prognosi riservata al Policlinico di Messina.

Appena due giorni fa l’ennesima tragedia

Nuova tragedia sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nei pressi di Castellamare del Golfo. Un uomo e una donna sono morti in un gravissimo incidente. L’uomo è finito sotto il viadotto, la donna contro il guard-rail.

Nell’incidente stradale sulla Palermo Mazara nei pressi dello svincolo di Castellammare del Golfo sono morti due motociclisti. Le vittime erano a bordo di una Yamaha 600.

A perdere la vita Renato Cirà di 62 anni palermitano professore del Nautico. Con lui c’era Teresa Pecoraro 51 anni anche lei palermitana. I rilievi sono eseguiti dalla polizia stradale di Alcamo.

I due viaggiavano a bordo di una moto. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno inviato anche l’elicottero e gli agenti della polizia stradale che stanno eseguendo i rilievi.