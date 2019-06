Dieci dei 53 migranti a bordo dell Sea Watch ferma al limite delle acque territoriali italiane, sbarcheranno a breve a Lampedusa. Lo sbarco, secondo quanto si apprende, è stato autorizzato per 7 di loro perché necessitano di cure mediche. I migranti verranno trasferiti a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Costiera.

Sono 3 minori, 3 donne di cui due incinta, due accompagnatori e due uomini malati. L’autorizzazione allo sbarco è stata concessa dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Proprio il ministro Salvini aveva fatto saper di aver firmato: “il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal Nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: stop ai complici di scafisti e trafficanti”.

La nave della Ong tedesca ma battente bandiera olandese è stata dichiarata indesiderata e dovrà tenersi lontana dalle acque italiane. Incaricata di far rispettare il confine marittimo è naturalmente la Guardia Costiera ma anche la Finanza di mare e perfino la Marina

L’imbarcazione era stata dissequestrata dopo l’ultima inchiesta e lo sbarco dei migranti. L’intero equipaggio è sotto indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dunque dovrà giungere in Italia in qualche modo per difendersi in processo.

Gia stamattina il centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare di Roma aveva annunciato un controllo sanitario a bordo. “Ci stiamo avvicinando alla posizione dell’incontro, in acque internazionali davanti a Lampedusa” aveva scritto Sea Watch in un post su Twitter tornando a chiedere un porto sicuro per far sbarcare i 52 migranti salvati tre giorni fa. “Tutti loro – si legge – hanno bisogno di protezione, tutti hanno bisogno di avere la terra sotto i piedi”.