Stava eseguendo dei lavori in casa quando è precipitato da un’abitazione ad Agrigento. Un medico è morto dopo essere caduto dal terrazzo di casa sua mentre stava potando alcune siepi.

La vittima è Angelo Castellana, 71 anni, dirigente medico dell’Asp di Agrigento in pensione.

Il dramma si è consumato in via Matteotti, a pochi passi dalla centralissima via Atenea.