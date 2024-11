Otto milioni e mezzo di euro per recuperare il viadotto Cansalamone a Sciacca, chiuso dal 2014, e per restituire alla cittadina dell’Agrigentino un’arteria fondamentale per la viabilità. Le risorse saranno assegnate attraverso la gara pubblicata dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Così come stabilito dagli uffici, diretti da Salvo Lizzio, le offerte potranno essere fatte pervenire per via telematica entro il 13 gennaio del 2025.

Le parole di Schifani

“Un intervento – afferma il governatore – che pone fine a dieci anni di disagi, in particolare per i residenti di alcuni quartieri costretti a percorsi alternativi per raggiungere il centro della città. La riapertura del viadotto arrecherà, tra l’altro, evidenti vantaggi alla circolazione, specie durante la stagione estiva quando Sciacca, località a forte vocazione turistica, è interessata da consistenti volumi di traffico. Resta altissima, per quanto nelle nostre competenze, l’attenzione che come governo regionale rivolgiamo alla sicurezza delle strade dell’Isola e, nello specifico, a tutti quegli assi viari rimasti a lungo senza alcuna manutenzione dopo la soppressione delle Province”.

La costruzione

Costruito alla fine degli anni Sessanta, il viadotto Cansalamone ha accusato nel tempo un progressivo degrado dell’intera struttura. Le opere di consolidamento effettuate tra il 1998 e il 2000 non furono sufficienti a fornire le necessarie garanzie di stabilità e a scongiurarne la successiva chiusura. La ristrutturazione completa prevede adesso il consolidamento dei piloni, il ripristino dei cosiddetti freni sismici, il rifacimento dell’intera pavimentazione ma anche la sistemazione idraulica dell’omonimo torrente che scorre sotto la grande impalcatura in cemento armato.

Fondi per lo svincolo di Bagheria

Trecentomila euro per i lavori di riorganizzazione funzionale e sistemazione dello svincolo autostradale che collega Bagheria alla A19. Questa la somma destinata all’opera dalla Regione Siciliana, in base alla rimodulazione dei fondi del Programma operativo complementare (Poc) 2014/2020 deliberata dalla Giunta regionale nella seduta di oggi, su proposta dell’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, Alessandro Aricò.

